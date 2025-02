Cartoonist Bram De Baere na 15 jaar zelf onderwerp op Aalst Carnaval

De Aalsterse tekenaar en ontwerper Bram De Baere maakt al 15 jaar lang ontwerpen voor praalwagens in carnavalstoeten. Hij ontwierp ook de huisstijl voor het feest. Na al die jaren valt er nu ook hem een heel grote eer te beurt: hij is nu voor het eerst zelf te zien op zo'n wagen, tijdens Aalst Carnaval. Carnavalvereniging Zwisj heeft Bram gekozen als thema. De ontwerper is van Aalst, maar woont nu in Herent, in Vlaams-Brabant. Onze collega's van ROBtv zochten hem op.