Carrefour neemt AH Lokeren over

Bij Tupperware in Aalst is al het technisch personeel opnieuw aan de slag. Daarmee is het sociaal conflict dat vorige week was ontstaan van de baan. Concreet hebben de vakbonden nog niks in handen, maar de onderhandelingen over een nieuwe CAO zullen wel vervroegd worden opgestart. En ook het kwalificatie-systeem , waarover heel wat wrevel was bij het technisch personeel, zal tegen eind april worden herzien.