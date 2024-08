Carrefour in Wetteren ontruimd nadat leiding met koelgas wordt geraakt tijdens werken

Bij supermarkt Carrefour op de Zuidlaan in Wetteren is vanochtend een leiding met koelgas geraakt. Dat gebeurde tijdens werken aan een vloer in de winkel. Door de gaslek ging het alarm af in de supermarkt. Het koelgas, freon, is op zich niet giftig, maar het verdringt wel de zuurstof in de omgeving. Dat kan tot verstikkingsgevaar leiden. De supermarkt in kwestie is wel een groot gebouw, waardoor dat risico niet zo heel groot was. Maar uit voorzorg werd de volledige winkel wel ontruimd en werd er een veiligheidszone ingesteld. Niemand raakte gewond. Het lek werd hersteld en de winkel werd vervolgens geventileerd. Rond half twaalf konden de klanten dan weer naar binnen.