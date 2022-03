In Berlare heeft de politie twee jongeren opgepakt die verdacht worden van een inbraak met overval in een woning. De feiten dateren van vorige week woensdag. Rond drie uur in de namiddag ziet een jongen van 12, die even alleen thuis was, twee jongeren langs achter de tuin betreden. Ze komen uit het Broek, het bos achter de woning. Ze zijn allebei gemaskerd en een van hen had een hamer op zak. De jongen diende zijn GSM af te geven en werd geblinddoekt, waarop de verdachten de bovenverdieping van de woning doorzochten. Na doorgedreven onderzoek kon de lokale recherche nu twee verdachten oppakken. Eén van hen is minderjarig, hij is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De meerderjarige verdachte is op vraag van het parket aangehouden door de onderzoeksrechter.