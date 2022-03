Caroline Verdoodt (N-VA) neemt ontslag als schepen in Aalst

In het centrum van Sint-Niklaas heeft zich gisterenmiddag een zware vechtpartij voorgedaan. Dat gebeurde in de Ankerstraat, vlakbij de Grote Markt. Om een nog onduidelijk reden sloegen de stoppen van een bewoner van een appartement plots door. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, en of er gewonden vielen, is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak. De straat was gisteravond een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.