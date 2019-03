Carnavalsnachten in Aalst tot nu toe vrij probleemloos verlopen

De voorbije nacht is er in Laarne een hevige brand uitgebroken in de verlaten gebouwen van de failliet gegane fabrikant Microfibres. Burgemeester Ignace De Baerdemaeker moest rond middernacht zelfs even het rampenplan afkondigen, omdat er ammoniak in de gebouwen zou zijn opgeslagen. De site is al langer het doelwit van vandalen en vermoedelijk is daardoor ook deze brand ontstaan. De burgemeester overlegt nu met de curatoren welke maatregelen er nog mogelijk zijn om incidenten in de toekomst te vermijden.