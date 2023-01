Carnavalsmatch Okapi Aalst nu al uitverkocht: "Ticketverkoop liep als een TGV"

SK Beveren is het gedrag van enkele van z'n supporters beu en grijpt in. Wie zich niet aan de regels in het stadion houdt, zal de boete die daarop volgt zelf moeten betalen. Tot voor kort nam de club die nog voor z'n rekening, maar dat is dus gedaan. Wie in de toekomst nog van plan is bengaals vuurwerk af te steken of iets op het veld te gooien op de Freethiel, is bij deze dus gewaarschuwd.