Carnavalsmatch Okapi Aalst nu al uitverkocht!

En dan sluiten we af in Lokeren. Want daar is de 47-jarige vroedvrouw Tessa Wauman één van de zes finalisten van Miss Flandrienne. Dat is een verkiezing van de Vlaamse Wielrijdersbond, voor vrouwen met een grote passie en liefde voor de koersfiets. Tessa is één van de drie streekfinalisten. Ze is net genezen van borstkanker en het fietsen is voor haar nu een ideale uitlaatklep. Ze is nu zelfs een opleiding tot fietshersteller aan het volgen.Stemmen kan door een mail te sturen naar missflandrienne@vwb.be met als onderwerp 'Miss Tessa'.