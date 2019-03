Carnavalsgroepen bidden voor droog carnavalsweekend: "Onzjier is nen Oilsjteneer"

Hopelijk bent u al een beetje in de stemming voor Aalst Carnaval, want de komende dagen trekken we alle registers open hier bij TV Oost, zodat u niks hoeft te missen van het gekste feest van ons land. Dit hebben we voor u allemaal in petto. We trappen Vastelauvend af met een live-uitzending van de Carnavalsraadszitting, morgen om 18 uur. Zondag krijgt u een marathonuitzending van de stoet te zien. Het begint allemaal om 15 uur, want dan komen de Gilles de Grote Markt opgelopen. En stoppen doen we pas wanneer de Koisploeg de Mert oprijdt. Dat zal rond half tien 's avonds zijn ongeveer. En aansluitend krijgt u meteen ons TV Oost Nieuws, dat volledig in het teken staat van Aalst Carnaval. Dan rusten we even uit tot dinsdag. Om drie uur 's middags kan u op facebook de Voil Jeannetten volgen en 's avonds sluiten we het feest af met de Popverbranding. Ook dat kan u live volgen 21 uur. Carnaval, alle dagen bal, ook bij TV Oost dus.