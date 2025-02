Carnavalsdecor in Aalst krijgt stilaan vorm, nu vrijdag opening Winterfoor

Vandaag is er begonnen met het ophangen van het carnavalsdecor op de markt in Aalst. Tegen woensdag zou het helemaal af moeten zijn. Er komt ook opnieuw een groot scherm met een aftelklok. Want nog 13 keer slapen en het is zover. Op 2 maart trekt de 95ste carnavalsstoet door de binnenstad. 70 carnavalsverenigingen en 200 losse groepen zullen er dan weer de draak steken met onder andere de politiek en de actualiteit. Nu vrijdag is er al de opening van de kermis.