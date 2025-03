Carnavalisten zien Nicolas Keppens naast Oscar grijpen: "Niet gewonnen in de VS, maar wel hier in Aalst"

Tussen het feestgedruis door hielden de Aalsterse carnavalisten ook de actualiteit in de Verenigde Staten in de gaten. Want daar kon afgelopen nacht stadsgenoot Nicolas Keppens een Oscar winnen met zijn animatiefilm 'Beautiful Men'. Maar de Aalstenaar haalde het helaas niet. De feestvierders konden de awardshow volgen op een groot scherm op de Grote Markt. De Aalstenaars vonden het spijtig, maar feestten wel verder. Keppens is zelf carnavalist en werkte mee aan de acts van Prins Sjalen. Hij twijfelde heel hard om naar Los Angeles af te zakken, maar ging toch. Tevergeefs helaas, maar in Aalst vinden ze zijn verdienste voor carnaval veel belangijker.