Vlak voor premier De Croo naar het Overlegcomité afzakte liet hij zijn boosterprik zetten in het vaccinatiecentrum van Herzele. Niet in Zottegem, daar kreeg hij zijn vorige twee prikken. De Croo is van Brakel, dat is vlakbij. Onze premier is daarmee één van de zowat 510.000 Oost-Vlamingen die al een derde prik heeft gekregen. En daarmee staat de boostercampagne in onze provincie op 33 procent. Van de mensen ouder dan 65 is intussen al 85 procent gevaccineerd. Na zijn prikje nam De Croo nog even de tijd om de mensen in het centrum een hart onder de riem te steken.