Media en Cultuur Carnavalisten blijven emoties niet de baas tijdens popverbranding

Aalst Carnaval is eigenlijk gisteravond al officieel geëindigd, met de Popverbranding. Duizenden carnavalisten kijken dan toe hoe Prins Alex de Pop in brand steekt. Het luidt het einde in van 3 knotsgekke dagen en dat zorgt altijd voor tranen.