Vossen, hét grote cultuurproject van zakenman Fernand Huts, opent morgen de deuren voor het grote publiek. Voor wie het nog niet weet: Vossen is een tentoonstelling over Reynaert De Vos die gehouden wordt op verschillende plaatsen in het Waasland. Het is de bedoeling dat je van de ene expo naar de andere reist, en je begint in een grote hal op Katoen Natie, het bedrijf van Huts. Een soort culturele expeditie dus. En onze redactie mocht die reis vanmorgen in primeur meemaken.