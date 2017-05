Carglasssite in Aalst ruimt mogelijk plaats voor woonblokken, winkels en crèche

Provinciegouverneur Jan Briers is verkozen tot voorzitter van de European Festivals Associations, kortweg EFA, dat is de vereniging van meer dan 2000 klassieke muziekfestivals in Europa. Voor hij Oost-Vlaams gouverneur werd, in 2013, was Jan Briers directeur van het Gentse en Brusselse Festival van Vlaanderen. Na zijn benoeming tot gouverneur bleef hij voor beide festivalafdelingen aan als bestuurder. Zijn muzikale curriculum vitae oogt ook indrukwekkend. Zo lag hij aan de basis van het KlaraFestival, bracht hij Europese en Aziatische festivals dichter bij elkaar en stichtte hij Music Masters on Air, een internationaal omroepfestival. Ook als nieuwbakken voorzitter van de European Festivals Associations heeft hij grootse plannen.