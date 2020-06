Captatieverbod uitgebreid in grote delen van provincie, ondanks regen

Het heeft vandaag overal flink geregend. Maar dat lost de droogte van de afgelopen weken nog altijd niet op. Waarnemend provinciegouverneur Didier Detollenaere heeft het captatieverbod in Oost-Vlaanderen daarom stevig uitgebreid. Onder meer in de gemeente Sint-Gillis-Waas is het vanaf vandaag verboden om water op te pompen in waterlopen ten noorden van de E34. Het waterpeil heeft er de kritieke minimumgrens bereikt. Oppositiepartij N-VA dringt bij het gemeentebestuur aan op extra maatregelen voor de lokale landbouwers. N-VA klaagt onder andere de zogenoemde watertransporten naar Nederland aan.