Captatieverbod op waterlopen uitgebreid en open vuur is overal verboden

Het is niet alleen snikheet, het is ook kurkdroog en daarom neemt de gouverneur van Oost-Vlaanderen extra maatregelen. Het captatieverbod voor ecologisch kwetsbare waterlopen wordt nog uitgebreid. Dat zijn waterlopen waar beschermde diersoorten in vertoeven. Daar mag nu geen water meer uit worden opgepompt voor gewasbescherming of als drinkwater voor vee. Er geldt al een verbod sinds vorige week, maar nu komen er nog meer waterlopen bij. Het gaat om zo'n 30 waterlopen in totaal. Sinds vandaag is er ook een verbod op open vuur in heel onze provincie. Maandag kondigde de gouverneur ook al een rookverbod af in natuur- en recreatiegebieden, provinciale domeinen, bossen en heiden in Oost-Vlaanderen.