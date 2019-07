Captatieverbod in ecologisch kwetsbare waterlopen in Oost-Vlaanderen

Het zat er al enige tijd aan te komen en nu is het zo ver. Vanaf morgen geldt er een oppompverbod op een hele reeks ecologisch kwetsbare waterlopen in onze provincie. Bedoeling is om vissterfte te vermijden. Het captatieverbod geldt niet voor het oppompen van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. De volledige lijst met plaatsen waar het oppompverbod geldt is te raadplegen via de website gouverneuroost-vlaanderen.be