Cannabisplantage opgerold in Sint-Niklaas

En dan hebben we nog een uniek beeld uit Aalst, want daar is 's nachts in natuurgebied Honegem onlangs een wasbeer gefotografeerd. Het is de eerste keer dat het dier in het wild wordt waargenomen in het Aalsterse. In 2014 werd het ook al eens in Geraardsbergen gespot. Maar deze Noord -Amerikaanse gast kan veel schade berokkenen aan andere inheemse diersoorten, zegt Natuurpunt. Meestal gaat het om ontsnapte dieren die best snel opnieuw gevangen worden.