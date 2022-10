Cannabisplantage opgerold in Sinaai en onderzoek in Sint-Gillis-Waas

Vanmorgen rond 8u zijn speurders van de federale gerechtelijke politie een woning binnengevallen aan de Hulstbaan in Sinaai. En niet veel later zou er in het kader van hetzelfde onderzoek ook een inval gebeurd zijn in Sint-Gillis-Waas. In de woning in Sinaai werden de twee bewoners, een koppel, ter plaatse aangetroffen en gearresteerd. De politie vond in de woning een onbekend aantal cannabisplanten. De civiele bescherming kwam ter plaatse om de plantage te ontmantelen. De politie had ook nog de handen vol met een aantal huisdieren waaronder knaagdieren en zeker 5 honden die naar een opvang overgebracht moesten worden. Of er ook in Sint-Gillis-Waas een plantage werd aangetroffen, en of daar arrestaties werden verricht, is nog niet geweten.