Cannabisplantage ontdekt in centrum Nieuwkerken

Na speurwerk ontdekten politie en gerecht een professioneel ingerichte cannabisplantage in een rijwoning in de Nieuwkerkenstraat in Nieuwkerken, een deelgemeente van Sint-Niklaas. De huurder van het pand werd opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De woning werd verzegeld. De plantage bevindt zich op zolder en zou bestaan uit 300 tot 400 planten. Of de plantage al iets opgebracht heeft, zal moeten blijken uit het onderzoek. In de late namiddag werd gestart met de ontmanteling van de plantage.