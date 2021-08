De gemeenten Sint-Lievens-Houtem en Sint-Gillis-Waas plannen ingrepen om wateroverlast bij hevige regenval in de toekomst te proberen vermijden. De voorbije weken liepen in beide gemeenten straten onder en moest de brandweer er uitrukken met zandzakjes om te voorkomen dat het water huizen binnenliep. Om dit soort onheil in de toekomst te voorkomen, zijn er zowel in Sint-Lievens-Houtem als in Sint-Gillis-Waas nu ingrepen gepland. In Sint-Gillis-Waas is er al overleg geweest met onder meer de provincie en Aquafin. Binnenkort zal er daar ook een infomoment georganiseerd worden voor de inwoners. Verder zijn er al wat concrete zaken afgesproken om extra buffercapaciteit te creëeren en waar mogelijk te ontharden.