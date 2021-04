Cannabisplantage met 1.100 planten ontmanteld in Sint-Niklaas

De politie van Sint-Niklaas heeft nog maar eens een grote cannabisplantage ontdekt. Die werd aangetroffen in een pand in de Truweelstraat. Dat is in het centrum van de stad. 1.100 planten werden er gevonden, verspreid over twee verdiepingen. Vanmiddag werd de plantage door de civiele bescherming ontmanteld. Alle plantjes worden vernietigd. De eigenaar verhuurde het pand aan iemand anders en had geen idee wat er zich achter de muren afspeelde. Ook de buren reageerden verbaasd op de vondst. Niemand heeft ooit iets verdachts gezien of opgemerkt.