De bever is aan een opmars bezig in onze regio. Nu is het knaagdier ook gespot in het natuurgebied Honegem, op de grens tussen Aalst en Erpe-Mere. De bever is zijn territorium dus aan het uitbreiden, want tot nu toe was er enkel weet van bevers op de Dender, tussen Aalst en Dendermonde. De vraag is of de bever kan overleven in het natuurgebied Honegem, want het water staat er in principe veel te laag.