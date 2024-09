Campagnewagen van Guy D’haeseleer (Forza Ninove) bekrast: "Beneden alle peil"

In Ninove is een campagnewagen van Forza Ninove-kopman Guy D'haeseleer gevandaliseerd. De wagen met de bijhorende campagnesticker werd bekrast toen die gisteren in de Pollarestraat geparkeerd stond. De schade loopt op tot enkele honderden euro's. Het is niet de eerste keer dat D'haeseleer geviseerd wordt. Onlangs werden er ook hakenkruisen op zijn verkiezingsaffiches getekend. Maar dit gaat toch een stap te ver, vindt hij. De Forza-lijsttrekker gaat daarom ook klacht indienen bij de politie.