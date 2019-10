Campagne De Grote Verbinding informeert over wat de 'werf van de eeuw' wordt

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vannacht werkzaamheden uit in Waasmunster, aan de brug van de Oudeheerweg over de E17. Vanaf half elf vanavond gaat de snelweg dicht tussen het op- en afrittencomplex van Waasmunster en dat van Lokeren. Eerst in de richting van Antwerpen, en later in de nacht in de richting van Gent. Het verkeer wordt omgeleid. Voor de ochtendspits zou de snelweg opnieuw open moeten zijn in beide richtingen. De werken zijn nodig om de betonschade aan de onderzijde van de brug aan te pakken, in afwachting van een definitieve herstelling.