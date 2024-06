Campagne 'Dat Lucht Op' vraagt aandacht voor mentale welzijn van kersverse ouders

Net mama of papa worden, het is voor veel mensen één van de mooiste momenten uit hun leven, maar vaak hebben ouders tegenstrijdige gevoelens en zijn ze oververmoeid. Wat hulp van familie, vrienden en kennissen inroepen is dan cruciaal. Daarom lanceert de Vlaamse overheid de campagne “Dat lucht op”. Die campagne focust op uitdagingen in de zwangerschap en tijdens het prille ouderschap. Het AZ Sint-Blasius en verschillende partners uit de eerstelijnszone Dender spraken vandaag de bezoekers van het ziekenhuis aan om de problematiek aan te kaarten.