K's Choice speelt vanavond op de Grote Kaai in Lokeren. In het interview voor aanvang van hun optreden hebben Sam en Gert Bettens het over wat de Lokerse Feesten voor hen betekent. Sam Bettens praat over hoe zijn stem de afgelopen maanden veranderde. Ze hadden het ook over hun vriendschap met Skunk Anansie. Die artiesten komen na K's Choice in actie.