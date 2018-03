Camacho op vliegtuig naar Canada

In Geraardsbergen is vandaag de tweede editie van The Challenge voorgesteld. Die zal plaatsvinden op 10 juni. The Challenge is een halve triatlon die deel uitmaakt van een internationale competitie. Vorig jaar daagden er bijna 500 deelnemers op en de organisatie hoopt dit jaar op nog eens 100 triatleten extra. Nieuw dit jaar is dat er binnen de wedstrijd een aparte categorie komt voor militairen. Starten doen de atleten op provinciaal domein De Gavers.