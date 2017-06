De winkelketen Zeeman heeft een poging gedaan om het wereldrecord zeepbellen blazen te verbreken. In meer dan 1000 winkels vespreid over zeven landen kwamen klanten gisterenmiddag samen om het record scherper te stellen. Deze mooie beelden zijn genomen aan het filiaal op de Markt in Wetteren. Of de recordpoging gelukt is weten we nog niet. Het huidige record blijft voorlopig dus zeker nog even staan. Dat werd gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. In 2007 bliezen daar bijna 35.000 mensen vanaf 200 verschillende plaatsen zeepbellen.