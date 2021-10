Nieuws Cafébaas getuigt na machete-aanval in Sint-Niklase uitgaansbuurt: "Sinds het lossen van de mensen is het hier erg geworden"

Een jongeman van 19 is aangehouden na een aanval met een machete in de Sint-Niklase uitgaansbuurt. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de tiener zonder aarzelen het kapmes bovenhaalt en er vervaarlijk mee in het rond zwaait. Het mes mist een café-uitbater op een haar na. Bij de feiten is ook een minderjarige betrokken. Ook hij is opgepakt en in een gesloten instelling geplaatst. Volgens de cafébaas is het de laatste maanden wel vaker onrustig in het centrum van de stad.