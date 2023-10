Café 't Hemelrijk lanceert Ballong bier, voor de Waaslander en zijn passie voor de ballonvaart

In de Kapelstraat in Steendorp is rond half elf vanmorgen een gaslek ontstaan bij graafwerken op het fietspad. Een kleine lagedruk gasaansluiting naar een woning werd overgetrokken waardoor het gas ontsnapte. Gelukkig ging het om een lagedrukleiding. De opgeroepen brandweer kon het lek al snel dichten, waardoor het gevaar al snel geweken was. De Kapelstraat was korte tijd in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Tegen de middag was er er een ploeg van Fluvius ter plaatse om de gasleiding te herstellen.