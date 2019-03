Café Mistral en het lokaal Waka Waka vzw blijven langer dicht

Twee café's in Denderleeuw blijven op bevel van de burgemeester gesloten. Het gaat over een café van een Afrikaanse vzw en over Café Mistral in de Stationsstraat. De brandweer wil Café Mistral nog niet vrijgeven. De burgemeester sloot het café eind januari na klachten van overlast. Ook de hygiëne liet de wensen over. Nu blijkt dat ook de brandveiligheid nog altijd niet op punt staat. Zolang dat niet in orde is, blijft het café dicht. Eind vorig jaar moest ook het lokaal van de Afrikaanse vzw Waka Waka al dicht. Ook daar moeten nog een aantal zaken in orde gebracht worden alvorens het bevel tot sluiting van de burgemeester kan herbekeken worden.