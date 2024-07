'Café d'été', drie zomerkroegentochten in centrum Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas organiseert de lokale horeca van Sint-Niklaas in augustus ‘Cafés d’été’. Dat is een concertreeks en kroegentocht. Verspreid over acht cafés en restaurants worden drie woensdagen op rij gratis optredens gegeven. Op die manier moet er deze zomer wat meer leven rond de Sint-Niklase Grote Markt komen. Die momenteel volop wordt heraangelegd. De uitbaters willen tegelijk een lokaal alternatief bieden voor de vele muziekfestivals. De organisatie kan rekenen op een subsidie van 10.000 euro van het stadsbestuur. Het volledige programma kan je terugvinden op de Facebookpagina van café 't Hemelrijk.