Café Bij Stinne in Meldert viert tiende verjaardag met cyclocross... dwars door de kroeg!

Een kloosterzuster met drie moorden op haar geweten en mogelijk nog méér slachtoffers waarvoor ze niet is veroordeeld. Het klinkt als een script van een obscure film. Maar toch is het echt gebeurd. Meer zelfs: de moordende zuster leefde en werkte in onze streek. De Wetterse non Godfrieda bracht in de jaren zeventig minstens drie bejaarden om het leven met een insulinespuit. Nochtans is het verhaal amper bekend. Hoe dat komt, zocht auteur Tom De Smet uit in zijn nieuwe boek Soeur Mourir. Hij ging graven in het verleden van de zuster. En stuitte op een reeks vreselijke feiten.