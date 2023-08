Cabaretière Els De Schepper moet volledige theatertour schrappen om gezondheidsredenen

Afsluiten doen we vandaag in Aalst. Want overmorgen begint daar de veertiende editie van CIRK!. Dat is een driedaags circus- en straattheaterfestival, waarbij er op vijftien locaties in het centrum meer dan tachtig acts te zien zijn. En dat door nationale en internationale gezelschappen. Het circusfestival lokt samen met carnaval en het criterium jaarlijks een massa volk naar de Ajuinstad. CIRK! moet de creativiteit uitstralen die Aalst zo typeert, zegt het stadsbestuur.