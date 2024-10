Buurtsupermarkt Okay in Sint-Lievens-Houtem kampt met muizenplaag

Buurtsupermakt Okay in in Sint-Lievens-Houtem kampt met een muizenplaag. Daardoor blijven heel wat winkelrekken voorlopig leeg. De Colruyt Group, de eigenaar van de keten, legt de uitzonderlijke situatie uit aan de klanten. In een schriftelijke reactie aan onze redactie laat de keten weten dat er tot nu toe geen impact is geweest op de producten. Ze doen er alles aan om het probleem zo snel mogelijk aan te pakken samen met een ongediertebestrijder. Bepaalde producten worden uit voorzorg uit de rekken gehaald. Klanten worden doorverwezen naar omliggende winkels voor de producten die momenteel niet verkrijgbaar zijn in Sint-Lievens-Houtem.