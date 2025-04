In Wetteren hebben buurtbewoners zich verenigd tegen de komst van een windmolen van zo'n 230 meter hoog. Die zou er komen op de grens met Oosterzele, maar de mastodont hoort niet thuis in de groene omgeving, vinden de bewoners. In Vlaanderen staat er al één molen van zo'n hoogte, maar die staat wel in een havengebied. De gemeente wil in gesprek gaan met de buurt.