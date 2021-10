Buurtbewoners Den Tir vragen eerlijk overleg om procedureslag rond sociale bouwwerf te stoppen

De brandweer van Temse kreeg deze voormiddag een niet alledaagse oproep: in de Sint-Amelbergalaan was gisteren een jonge papegaai uit het appartement van zijn eigenaar ontsnapt. Het handtamme jonge dier, dat nog maar pas kon vliegen, streek neer in een boom aan de overkant van de straat, op zo'n 7 tot 8 meter hoogte. Nadat het dier daar de hele nacht had gezeten en het baasje al een paar keer had geprobeerd om het te lokken, werd de brandweer ter hulp geroepen. Die kwam met de ladderwagen ter plaatse en een brandweerman kon het dier uit de boom plukken. Zo konden beestje en baasje dan toch nog gelukkig herenigd worden.