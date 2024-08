In de Vossekotstraat in Sint-Niklaas is er heel wat frustratie bij de buurtbewoners. Bijna dagelijks vinden ze in hun tuin, maar ook voor hun deur -op de grond gegooide deelsteps- terug. Ze wonen net op het punt waar het bereik van die steps wegvalt, waardoor ze er gewoon achtergelaten worden. Maar het zorgt voor kapotte omheiningen en het is ook gevaarlijk, zo vertelt buurtbewoner Patrick.