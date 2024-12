Buurtbewoner zet stad Aalst voor ultimatum: "Geen aanpassingen? Dan sluit ik de straat af"

In Aalst is een buurtbewoner van een wijk in deelgemeente Erembodegem de onveilige verkeerssituatie spuugzat. Hij klaagt al een jaar steen en been over overdreven snelheid en sluipverkeer. Maar er is, volgens de man, niemand die hem serieus neemt. Hij is bang dat er vroeg of laat slachtoffers zullen vallen, en daarom stelt hij het stadsbestuur van Aalst voor een ultimatum. Er moet voor Nieuwjaar nog ingegrepen worden, of hij sluit eigenhandig de straat af.