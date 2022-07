Buurt Raffelgemstraat in Aalst opgeschrikt door gewelddadig incident

Nog in Beveren maakt het gemeentebestuur werk van een nieuw en duurzaam waterbeleid. Dat is dringend nodig, want groenperken en sportvelden mogen niet langer besproeid worden met gezuiverd afvalwater. Dat mag niet meer omdat er PFOS in dat water kan zitten. En omdat leidingwater uiteraard ook niet verantwoord is, moet de gemeente op zoek gaan naar regenwater. Voorlopig halen ze dat water bij een landbouwbedrijf in Melsele. Dat bedrijf heeft een reservoir staan van 2 miljoen liter. Maar voor de langere termijn moet de gemeente op zoek naar een structurele oplossing.