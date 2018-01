In Sint-Pauwels, een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas, is gisteravond een jonge vrouw zwaargewond geraakt na een aanrijding op het zebrapad. Het ongeval gebeurde in de Zandstraat, de drukke weg die de stad Sint-Niklaas verbindt met de expresweg E34. Een autobestuurster had de vrouw niet opgemerkt op het zebrapad. Het slachtoffer werd in volle snelheid aangereden en moest met zware verwondingen worden overgebracht naar het ziekenhuis. De autobestuurster verkeerde in shock. Nog geen 2 maanden geleden werd even verderop, op dezelfde weg, ook al een voetganger aangereden door een auto. Dat slachtoffer, een bejaarde man, overleefde de aanrijding toen niet.