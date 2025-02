Buurt Melseledijk start petitie tegen komst van nieuwe windmolen langs E34

Bewoners van en rond de Melseledijk in Beveren zijn een petitie gestart tegen de komst van een nieuwe windturbine aan de E34. Ze vrezen dat ze last zullen hebben van het lawaai en de slagschaduw, en dat de windmolens het landschap aantasten. Er staan volgens hen ook al genoeg windmolens in de regio. De voorbije dagen verzamelden ze al meer dan 300 handtekeningen, online en via huis-aan-huisacties. Ze vragen aan energieproducent Luminus, om de impact van de turbine goed te bestuderen. Luminus wil de bewoners op hun beurt geruststellen.