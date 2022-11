Buurt komt samen op gevaarlijk kruispunt in Aalst: "Dringend maatregelen nodig om dodelijke verkeersongevallen te voorkomen"

Een vrachtwagen is gisteravond in de berm beland op de E40 in Erpe-Mere. Het ongeval gebeurde in de richting van Gent. De truck kreeg een klapband en de chauffeur probeerde zijn vrachtwagen veilig op de pechstrook te parkeren. Dat lukte niet al te best, waardoor het gevaarte in de kant naast de autosnelweg tussen de bomen en struiken tot stilstand kwam. Andere wagens werden gelukkig niet geraakt. De chauffeur kwam met de schrik vrij en de schade aan de vrachtwagen valt mee. Het ongeval veroorzaakte wel lange files in beide richtingen.