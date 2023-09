Buurt haalt het in discussie over padelproject Hoezekouter, eigenaar trekt teleurgesteld plannen in

In Berlare heeft de Noor André Drege de 73ste editie van de Memorial Fred De Bruyne gewonnen, één van de grootste kermiskoersen in onze regio. De 24-jarige renner van Team Coop is de sterkste van het pak en komt alleen over de meet voor het Berlaarse gemeentehuis. In het achtervolgende groepje is de Est Markus Pajur de snelste, de Nederlander Huub Artz vervolledigt het podium. Drege volgt zo Gilles De Wilde op op de erelijst.