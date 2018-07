Buurt geschokt door overlijden van Sint-Niklase Turken

En dat we bij deze temperaturen goed voor onszelf moeten zorgen, dat is gisteren nog eens gebleken op onze eigen TV Oost Vertelling. Tijdens het optreden van Rob Vanoudenhoven is een man in het publiek plots onwel geworden. Een ambulance moest ter plaatse komen, en de show werd tijdelijk stil gelegd. Nadat de eerste zorgen werden verstrekt werd de man overgebracht naar het Aalsterse Onze Lieve Vrouwziekenhuis. We weten intussen dat de man aan de beterhand is, hij is al terug thuis zelfs. Rob Vanoudenhoven was even van slag en wenst de man een spoedig herstel toe.