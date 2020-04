Onze grote ziekenhuizen uit de streek melden 9 bijkomende overlijdens. 3 In Dendermonde, en helaas opnieuw 6 in Aalst, net zoals afgelopen dinsdag. In de andere ziekenhuizen zijn er geen nieuwe overlijdens de afgelopen 24 uur. De dodentol staat nu op 130.Gelukkig compenseren de Aalsterse ziekenhuizen dat met een grote terugval in het aantal opgenomen COVID-patiënten. Er zijn nu 19 patiënten minder opgenomen. Dat brengt het totaal op 142 in Aalst. Ook elders neemt het aantal coronapatiënten af. In Dendermonde met 5 en in Sint-Niklaas met 2. Zottegem moet dan weer één coronageval extra opvangen. Ook nu weer is de druk op intensieve zorgen min of meer stabiel. We merken globaal wel een dalende trend op in vergelijking met vorige week vrijdag. Toen werden er 73 mensen verzorgd op intensieve, nu zijn het er nog 64.En die goede cijfers zetten zich ook door in het aantal ontslagen. De Aalsterse ziekenhuizen mochten 15 mensen ontslaan. In Dendermonde mochten 6 mensen naar huis. In Sint-Niklaas 4 en in Zottegem 1. In totaal mochten al 611 corona-patiënten het ziekenhuis verlaten. Nog eens 10 mensen verblijven in het schakel-zorgcentrum in het Aalsterse Ibis Hotel.