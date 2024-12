En we eindigen ons nieuws met Ann, oftewel: het zonnetje van De Lijn. Want zo noemt de buschauffeur zichzelf. En dat toont ze vandaag ook met haar bus. Die is namelijk volledig versierd en ingericht met kerstattributen. Zo wil Ann wat sfeer en gezelligheid beiden aan haar reizigers, ook voor diegene die zich minder goed in hun vel voelen. Want Kerstmis is een feest voor iedereen.