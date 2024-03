Buschauffeur Amer slachtoffer van verkeersagressie: "Geduwd en slaag gekregen"

In de Waaslandhaven starten vanaf morgenavond werken op de R2 in de richting van Gent. Op dit moment is de snelheid er, tussen het knooppunt Beveren en de af- en oprit Waaslandhaven-Noord, tijdelijk beperkt tot 70 kilometer per uur. Op minstens acht plaatsen zijn er herstellingen noodzakelijk aan het wegdek. Vrijdagavond vanaf acht uur zal een aannemer op de R2 een zogenaamd 'proefvak' aanbrengen. Dat is een soort test met het oog op een grondige renovatie van de hele rijbaan, later dit voorjaar. En die werken moeten dan op hun beurt afgerond zijn voor de zomervakantie, want vanaf dan start de renovatie van de Beverentunnel.